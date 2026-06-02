Улица Мештерул Маноле в Кишинёве будет капитально отремонтирована.

По информации муниципалитета, проект является многолетним, и на первом этапе будет реконструирован участок между улицами Алеку Руссо и Марии Дрэган по одной стороне улицы. После завершения первого этапа власти намерены продолжить реконструкцию и на другой стороне, пишет ipn.md

Проект предусматривает ремонт проезжей части и тротуаров, замену бордюров, модернизацию системы уличного освещения и благоустройство зелёных зон. Одновременно муниципалитет рассматривает возможность использования зелёной зоны посередине улицы путём обустройства пешеходных аллей и велосипедных дорожек.

Мэр столицы Ион Чебан заявил, что улица Мештерул Маноле является одной из самых изношенных магистралей столицы и не подвергалась капитальному ремонту с момента ввода в эксплуатацию.