25 Мая 2026, 16:15
После ремонта в строй вернули железнодорожную эстакаду Prut-1
Железнодорожная эстакада Prut-1 снова введена в эксплуатацию после завершения ремонтных работ, которые сотрудники ЖДМ выполнили примерно за две недели.
По данным предприятия, специалисты восстановили около 400 метров железнодорожного пути, включая эстакаду длиной 118 метров. В ходе ремонта была установлена 631 шпала, почти 400 метров рельсов и стрелочных переводов, а также использованы 360 тонн щебня для укрепления инфраструктуры, передает rupor.md
В CFM отметили, что такие объекты необходимы для разгрузки строительных материалов, так как позволяют ускорить обработку вагонов и обеспечивают доставку грузов в различные регионы страны.
Сейчас у предприятия действует 19 из 23 железнодорожных эстакад. Ещё одна эстакада — в Яргаре — остаётся на ремонте.