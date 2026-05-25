После ремонта в строй вернули железнодорожную эстакаду Prut-1.

По данным предприятия, специалисты восстановили около 400 метров железнодорожного пути, включая эстакаду длиной 118 метров. В ходе ремонта была установлена 631 шпала, почти 400 метров рельсов и стрелочных переводов, а также использованы 360 тонн щебня для укрепления инфраструктуры, передает rupor.md

В CFM отметили, что такие объекты необходимы для разгрузки строительных материалов, так как позволяют ускорить обработку вагонов и обеспечивают доставку грузов в различные регионы страны.

Сейчас у предприятия действует 19 из 23 железнодорожных эстакад. Ещё одна эстакада — в Яргаре — остаётся на ремонте.

