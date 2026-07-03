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unimedia.info logounimedia
3 Июля 2026, 11:00
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Прокуратура проверяет законность действий полицейского, застрелившего заключенного

Расследование по делу о застреленном заключенном, предположительно пытавшемся сбежать из здания суда в Страшенах, еще не завершено.

Прокуратура проверяет законность действий полицейского, застрелившего заключенного.
Прокуратура проверяет законность действий полицейского, застрелившего заключенного.

Возбуждено уголовное дело, и прокуратуре предстоит установить, соответствовало ли действие полицейского законодательству. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Страшен Марианна Диденко, передает unimedia.info

По словам пресс-секретаря, по делу начато расследование под руководством прокуратуры Страшен, а также служебное расследование.

«В прокуратуре Страшен возбуждено уголовное дело, проводится официальное расследование для определения того, были ли соблюдены положения Закона № 218 от 19 октября 2012 года, в частности статьи 9 и 10, касающиеся применения физической силы и специальных средств», — сообщила Марианна Диденко.

26 июня 23-летний задержанный скончался после попытки побега из здания суда Страшен, куда его доставили для допроса по другому делу. Во время задержания сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел, и, по данным полиции, в силу обстоятельств, которые будут установлены в ходе расследования, пуля попала в задержанного. Прибывшая на место медицинская бригада констатировала его смерть.

Источник
unimedia.info logounimedia
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