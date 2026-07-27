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realitatea.md logorealitatea
27 Июля 2026, 21:14
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В Страшенах хотят повысить тариф на канализацию: оператор просит +85%

Жители Страшен могут платить меньше за питьевую воду, но больше — за услуги канализации. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало проект новых тарифов на услуги, предоставляемые S.A. Apă-Canal Strășeni.

В Страшенах хотят повысить тариф на канализацию: оператор просит +85%.
В Страшенах хотят повысить тариф на канализацию: оператор просит +85%.

Согласно проекту, НАРЭ предлагает установить тариф на питьевую воду в размере 20,03 лея за кубометр, что на 70 банов меньше действующего тарифа в 20,73 лея/м³. В то же время тариф на услуги канализации может вырасти с 11,01 до 13,41 лея/м³, то есть на 2,40 лея за каждый кубометр, пишет realitatea.md

При этом S.A. «Apă-Canal Strășeni» запрашивало значительно более высокие тарифы. Предприятие предложило установить тариф в размере 32,66 лея/м³ (+57,6%) на водоснабжение и 20,38 лея/м³ (+85,1%) на услуги канализации.

Кроме того, НАРЭ сократило расходы, которые могут быть включены в тариф. Если оператор запросил включить в тариф общие расходы в размере 23,32 млн леев, регулятор одобрил 17,72 млн леев — почти на 5,6 млн леев меньше.

Наибольшие корректировки коснулись расходов на электроэнергию — их снизили с 6,62 млн до 4,04 млн леев, роялти — с 1,63 млн до 929,8 тыс. леев, а также расходов на персонал — с 12,46 млн до 11,96 млн леев.

НАРЭ также пересчитало регулируемый доход оператора. Из запрошенных к утверждению 24,5 млн леев регулятор одобрил 18,19 млн леев, а после учета тарифных отклонений регулируемый доход был установлен на уровне 16,93 млн леев.

Проект вынесен на общественные консультации, после чего окончательные тарифы будут рассмотрены НАРЭ.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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