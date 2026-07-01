Energocom: Если тарифы не повысить сейчас, расходы придется компенсировать позже.

Компания Energocom заявила, что необходимость пересмотра тарифа на природный газ обусловлена ситуацией на международных рынках, где цены выросли более чем на 70% всего за несколько месяцев на фоне геополитической ситуации.

В своем сообщении компания отмечает, что Республика Молдова закупает газ по ценам европейского рынка и, несмотря на диверсификацию источников поставок, не может избежать влияния международных ценовых колебаний, пишет bani.md

По данным Energocom, в начале года прогнозировалось постепенное снижение цен на газ. Однако эскалация конфликта вокруг Ормузского пролива, атаки на энергетическую инфраструктуру и усилившаяся конкуренция между Европой и Азией за сжиженный природный газ (СПГ) кардинально изменили ситуацию.

Компания сообщает, что в настоящее время котировки на европейском газовом хабе TTF выросли более чем на 70%, волатильность остается высокой, а прогнозы указывают на цену свыше 55 евро за МВт·ч.

В Energocom подчеркнули, что закупают газ по наиболее выгодным доступным ценам, однако предупреждают: если тарифы не будут своевременно скорректированы, реальные расходы не исчезнут, а будут накапливаться и впоследствии их все равно придется компенсировать.

«Тарифы зависят не только от того, что происходит в Республике Молдова, но и от геополитических событий, происходящих за тысячи километров, которые могут в считанные дни изменить цену газа на всем европейском рынке», — говорится в сообщении.

В компании также подчеркнули, что энергетическая безопасность означает не только диверсификацию источников поставок, но и способность справляться с последствиями международных кризисов для потребителей и всей энергетической системы Республики Молдова.