В столице начали ремонт сквера Совета Европы.

Сквер расположен между улицами Алексея Матеевича и Михаила Когэлничану, передает rupor.md

В мэрии заявили, что на территории обустроят пешеходные аллеи, обновят систему освещения, установят новую городскую мебель и приведут в порядок зеленые зоны.

На центральной аллее также планируют оборудовать зоны отдыха. Среди них будут столы для шахмат и шашек.

«Этот парк долгие годы находился в запустении, и я рад, что сейчас нам удается вернуть его к жизни», — заявил мэр Кишинева Ион Чебан.