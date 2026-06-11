theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
11 Июня 2026, 23:30
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В столице начали ремонт сквера Совета Европы

В секторе Буюканы начали ремонт сквера Совета Европы. Об этом сообщили в мэрии Кишинева.

В столице начали ремонт сквера Совета Европы.
В столице начали ремонт сквера Совета Европы.

Сквер расположен между улицами Алексея Матеевича и Михаила Когэлничану, передает rupor.md

В мэрии заявили, что на территории обустроят пешеходные аллеи, обновят систему освещения, установят новую городскую мебель и приведут в порядок зеленые зоны.

На центральной аллее также планируют оборудовать зоны отдыха. Среди них будут столы для шахмат и шашек.

«Этот парк долгие годы находился в запустении, и я рад, что сейчас нам удается вернуть его к жизни», — заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте