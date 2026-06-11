11 Июня 2026, 23:30
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В столице начали ремонт сквера Совета Европы
В секторе Буюканы начали ремонт сквера Совета Европы. Об этом сообщили в мэрии Кишинева.
Сквер расположен между улицами Алексея Матеевича и Михаила Когэлничану, передает rupor.md
В мэрии заявили, что на территории обустроят пешеходные аллеи, обновят систему освещения, установят новую городскую мебель и приведут в порядок зеленые зоны.
На центральной аллее также планируют оборудовать зоны отдыха. Среди них будут столы для шахмат и шашек.
«Этот парк долгие годы находился в запустении, и я рад, что сейчас нам удается вернуть его к жизни», — заявил мэр Кишинева Ион Чебан.