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zdg.md logozdg
15 Июля 2026, 18:45
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Мост в Кагульском районе будет впервые капитально отремонтирован

Мост через реку Салчия Маре, расположенный на национальной дороге Вулканешты — Кагул — Тараклия, недалеко от населенного пункта Трифештий Ной Кагульского района, будет отремонтирован впервые с момента его постройки.

Мост в Кагульском районе будет впервые капитально отремонтирован.
Мост в Кагульском районе будет впервые капитально отремонтирован.

Инвестиции, оцениваемые почти в 37 млн леев, направлены на повышение безопасности движения на одной из национальных дорог на юге страны, сообщила 15 июля Национальная администрация дорог (AND), передает zdg.md

Работы должны быть выполнены в течение 15 месяцев, стоимость контракта составляет 36,77 млн леев, средства выделены из Дорожного фонда.

Как сообщили в ведомстве, ремонтные работы необходимы, поскольку мост, построенный в 1972–1973 годах, находится в неудовлетворительном техническом состоянии, а его несущие элементы разрушаются. Проект предусматривает замену поврежденных несущих элементов, укрепление конструкции и реконструкцию подъездных дорог.

Проект предусматривает комплексные капитальные ремонтные работы, включая демонтаж рельсового пути моста и существующей надстройки, укрепление опорных колонн, выполнение новых монолитных железобетонных стяжек на опорах и устоях, ремонт и повторную сборку балок, а также работы по соединению моста с дорожной инфраструктурой.

Одновременно будет отремонтирован подъездной путь к мосту -– 82,85 метра. После завершения работ длина моста составит 67,15 метра, ширина — приблизительно 11,80 метра, ширина проезжей части — 9 метров, будет четыре прохода и два боковых тротуара, защищенных перилами безопасности.

Для обеспечения движения транспорта во время ремонтных работ будет организована временная объездная дорога длиной 765,7 метра. Также для поддержания водоотвода реки Салчия Маре будет построен временный мостик из сборных железобетонных элементов.

Источник
zdg.md logozdg
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