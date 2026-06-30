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moldova1.md logomoldova1
30 Июня 2026, 17:54
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Дорогу между Кишиневом и Комратом капитально отремонтируют на деньги ЕС

Дорогу между Кишиневом и Комратом капитально отремонтируют. Речь идет о 65-километровом участке трассы, которая ведет к пункту пропуска Джурджулешты на границе с Румынией.

Дорогу между Кишиневом и Комратом капитально отремонтируют на деньги ЕС.
Дорогу между Кишиневом и Комратом капитально отремонтируют на деньги ЕС.

Проект общей стоимостью почти 270 миллионов евро практически полностью будет финансироваться Европейским союзом, передает moldova1.md

Молдова получит от ЕС почти 233 млн евро в виде гранта. Остальную сумму планируется покрыть за счет кредита. Самые масштабные работы пройдут на дороге между селом Порумбрей и Чимишлией. Сейчас здесь две полосы движения, а после реконструкции их станет четыре. Участок важен для грузовых перевозок, поскольку на пути к Международному порту Джурджулешты позволяет объезжать несколько населенных пунктов.

"Это разгрузит Чимишлию, будет проще и для жителей села, и для водителей. Они быстрее доберутся до места назначения, не будет никаких препятствий. Сейчас весь транспорт, следующий из Кишинёва по этому маршруту, проезжает через центр города, а также транспорт из Каушан и Штефан-Водэ. Днём там всегда очень оживлённое движение", - сказал примар коммуны Порумбрей Юрие Фэуряну.

Трассу М3, ведущую к порту в Джурджулештах, последний раз ремонтировали в начале 90-х годов, но и тогда ее не обновили полностью. "Для этого соглашения рассматривались несколько национальных дорог. Поскольку финансирование трассы Кишинев - Леушены уже обеспечено, второй стратегически важной дорогой с интенсивным движением стала трасса М3 Кишинев - Комрат - Джурджулешты. Именно эти участки до сих пор не были завершены для связи между Кишиневом и Джурджулештами", - сказал госсекретарь Министерства инфраструктуры Николай Мындра.

Работы разделят на три проекта, тендеры по которым планируют провести в следующем году. Полностью завершить ремонт участка Кишинев - Комрат власти рассчитывают к 2030 году.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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