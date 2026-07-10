В Кишинёве продолжаются работы по восстановлению сквера на улице Букурешть.

Согласно плану выполнения работ, уже завершён ряд подготовительных этапов: демонтировано старое покрытие тротуаров, установлены новые бордюры на пешеходных дорожках и в зоне будущих парковочных мест.

В настоящее время продолжается укладка плитки на аллеях и обустройство прохода между улицами Букурешть и 31 Августа 1989 года. На этом участке также был проложен подземный кабель для будущей системы уличного освещения, передает rupor.md

Кроме того, специалисты занимаются монтажом электрической сети для освещения всей территории сквера и подготовкой поверхностей к следующему этапу мощения.

После завершения работ обновлённый сквер должен стать современным и комфортным общественным пространством для отдыха, прогулок и проведения мероприятий на открытом воздухе.

Мэрия муниципия Кишинёв заявляет, что продолжает инвестировать в модернизацию общественных зон и развитие городской инфраструктуры.