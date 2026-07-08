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noi.md logonoi
8 Июля 2026, 17:33
3 691
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В Кишиневе временно ограничат движение транспорта по улице Мирона Костина

По данным Национальной полиции, мера вводится на основании распоряжения мэрии Кишинёва и коснётся нечётной стороны улицы Мирона Костина на участке между Московским проспектом и улицей Николая Димо.

В Кишиневе временно ограничат движение транспорта по улице Мирона Костина.
В Кишиневе временно ограничат движение транспорта по улице Мирона Костина.

Ограничения будут действовать с 20:00 10 июля до 20:00 12 июля, передает noi.md

Полиция призывает водителей соблюдать требования временных дорожных знаков, установленных в этом районе, и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Источник
noi.md logonoi
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