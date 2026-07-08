В Кишиневе временно ограничат движение транспорта по улице Мирона Костина

По данным Национальной полиции, мера вводится на основании распоряжения мэрии Кишинёва и коснётся нечётной стороны улицы Мирона Костина на участке между Московским проспектом и улицей Николая Димо.

В Кишиневе временно ограничат движение транспорта по улице Мирона Костина.