В столичном секторе Чеканы полиция провела мероприятия по контролю дорожного движения.

В ходе проверок правоохранители провели беседы с водителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения и о рисках, связанных с опасным поведением за рулём.

Во время рейда был зафиксирован ряд нарушений правил дорожного движения, передает noi.md

В число наиболее частых вошли движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта, непристегнутый ремень безопасности, превышение установленной скорости и использование телефона во время вождения.

Полиция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения способствует сохранению жизни водителей, пассажиров и других участников дорожного движения. Контрольные мероприятия продолжатся и в последующий период с акцентом на предупреждение нарушений и повышение ответственности водителей.



