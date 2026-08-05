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noi.md logonoi
5 Августа 2026, 21:27
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В столичном секторе Чеканы полиция провела мероприятия по контролю дорожного движения

В ходе проверок правоохранители провели беседы с водителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения и о рисках, связанных с опасным поведением за рулём.

В столичном секторе Чеканы полиция провела мероприятия по контролю дорожного движения.
В столичном секторе Чеканы полиция провела мероприятия по контролю дорожного движения.

Во время рейда был зафиксирован ряд нарушений правил дорожного движения, передает noi.md

В число наиболее частых вошли движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта, непристегнутый ремень безопасности, превышение установленной скорости и использование телефона во время вождения. 

Полиция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения способствует сохранению жизни водителей, пассажиров и других участников дорожного движения. Контрольные мероприятия продолжатся и в последующий период с акцентом на предупреждение нарушений и повышение ответственности водителей.


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Источник
noi.md logonoi
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