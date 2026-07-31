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noi.md logonoi
31 Июля 2026, 20:35
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Модернизация системы обращения с отходами в столице: работы на Чеканах близки к завершению

Муниципальный проект «Твёрдые отходы Кишинёва», являющийся крупнейшим инвестиционным проектом в сфере охраны окружающей среды в Молдове, продолжает развиваться.

Модернизация системы обращения с отходами в столице: работы на Чеканах близки к завершению.
Модернизация системы обращения с отходами в столице: работы на Чеканах близки к завершению.

Директор МП Autosalubritate Николай Бадан совершил рабочий визит на строительные площадки в секторе Чеканы, чтобы оценить ход работ, передает noi.md

По данным мэрии Кишинёва, на строительной площадке бывшего временного полигона для отходов работы близки к завершению.

В настоящее время завершены работы по реконструкции корпуса полигона, смонтированы системы сбора фильтрата и полигонального газа, а также установлено оборудование для контролируемого сжигания биогаза. Кроме того, проложена инспекционная дорога, а в ближайшее время планируется установить ограждение для обеспечения безопасности территории. 

Кроме того, работы по строительству новой станции перегрузки отходов оперативно продвигаются; будущий комплекс будет оснащён современной сортировочной линией, что обеспечит надлежащее распределение отходов и повысит уровень переработки. 

Эта мера является частью крупнейшей программы по созданию экологической инфраструктуры в Кишинёве, призванной полностью изменить местную систему утилизации отходов.

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Источник
noi.md logonoi
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