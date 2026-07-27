27 Июля 2026, 21:05
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На бывшей свалке Чекан установят систему сжигания свалочного газа
На территорию бывшей временной свалки в секторе Чеканы доставили оборудование для контролируемого сжигания свалочного газа. Монтаж установки начнется 28 июля, передает мэрия столицы.
Утверждается, что система будет собирать и сжигать биогаз, который продолжает образовываться из захороненных отходов. Это должно уменьшить выбросы и негативное воздействие бывшей свалки на окружающую среду, передает rupor.md
Отходы на этом участке складировали с 2010 по 2017 год, уточняет столичная администрация. Сейчас территорию рекультивируют, чтобы окончательно закрыть бывший полигон и привести его в безопасное состояние.