На бывшей свалке Чекан установят систему сжигания свалочного газа.

На территорию бывшей временной свалки в секторе Чеканы доставили оборудование для контролируемого сжигания свалочного газа. Монтаж установки начнется 28 июля, передает мэрия столицы.

Утверждается, что система будет собирать и сжигать биогаз, который продолжает образовываться из захороненных отходов. Это должно уменьшить выбросы и негативное воздействие бывшей свалки на окружающую среду, передает rupor.md

Отходы на этом участке складировали с 2010 по 2017 год, уточняет столичная администрация. Сейчас территорию рекультивируют, чтобы окончательно закрыть бывший полигон и привести его в безопасное состояние.