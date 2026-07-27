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rupor.md logorupor
27 Июля 2026, 21:05
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На бывшей свалке Чекан установят систему сжигания свалочного газа

На территорию бывшей временной свалки в секторе Чеканы доставили оборудование для контролируемого сжигания свалочного газа. Монтаж установки начнется 28 июля, передает мэрия столицы.

На бывшей свалке Чекан установят систему сжигания свалочного газа.
На бывшей свалке Чекан установят систему сжигания свалочного газа.

Утверждается, что система будет собирать и сжигать биогаз, который продолжает образовываться из захороненных отходов. Это должно уменьшить выбросы и негативное воздействие бывшей свалки на окружающую среду, передает rupor.md

Отходы на этом участке складировали с 2010 по 2017 год, уточняет столичная администрация. Сейчас территорию рекультивируют, чтобы окончательно закрыть бывший полигон и привести его в безопасное состояние.

На бывшей свалке Чекан установят систему сжигания свалочного газа

На бывшей свалке Чекан установят систему сжигания свалочного газа

На бывшей свалке Чекан установят систему сжигания свалочного газа

На бывшей свалке Чекан установят систему сжигания свалочного газа

Источник
rupor.md logorupor
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