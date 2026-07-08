8 Июля 2026, 13:16
19 184
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В столичном секторе Буюканы на десять дней перекроют движение транспорта
В столичном секторе Буюканы временно перекроют движение транспорта по Каларашскому переулку. Ограничения будут действовать во второй декаде июля.
В Кишиневе в период с 10 по 20 июля будет временно приостановлено дорожное движение по Каларашскому переулку. Речь идет об участке дороги, расположенном между улицами Милано и Каля Ешилор, передает rupor.md
Соответствующее распоряжение подписано столичной мэрией. В связи с ограничениями участников дорожного движения призывают учитывать изменения и выбирать альтернативные маршруты для объезда закрытого участка.