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rupor.md logorupor
8 Июля 2026, 13:16
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В столичном секторе Буюканы на десять дней перекроют движение транспорта

В столичном секторе Буюканы временно перекроют движение транспорта по Каларашскому переулку. Ограничения будут действовать во второй декаде июля.

В столичном секторе Буюканы на десять дней перекроют движение транспорта.
В столичном секторе Буюканы на десять дней перекроют движение транспорта.

В Кишиневе в период с 10 по 20 июля будет временно приостановлено дорожное движение по Каларашскому переулку. Речь идет об участке дороги, расположенном между улицами Милано и Каля Ешилор, передает rupor.md

Соответствующее распоряжение подписано столичной мэрией. В связи с ограничениями участников дорожного движения призывают учитывать изменения и выбирать альтернативные маршруты для объезда закрытого участка.

Источник
rupor.md logorupor
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