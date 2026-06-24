В столичном секторе Буюканы мужчина поджег жену после ссоры.

Вечером 24 июня в полицию поступил вызов о происшествии в столичном секторе Буюканы.

По данным правоохранительных органов, в результате ссоры 64-летний мужчина облил свою 53-летнюю жену легковоспламеняющимся веществом, а затем поджег её.

Пострадавшая была срочно доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. В результате инцидента женщина получила множественные ожоги.

В ходе оформления дела мужчина якобы пытался нанести себе увечья с целью самоубийства, однако был вовремя задержан сотрудниками полиции.

Отмечается, что он был освобожден из-под стражи 20 дней назад.

Мужчина был взят под стражу на 72 часа. В настоящее время расследование продолжается. По данному делу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.