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politia.md logopolitia
24 Июня 2026, 22:06
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В столичном секторе Буюканы мужчина поджег жену после ссоры

Вечером 24 июня в полицию поступил вызов о происшествии в столичном секторе Буюканы.

В столичном секторе Буюканы мужчина поджег жену после ссоры.
В столичном секторе Буюканы мужчина поджег жену после ссоры.

По данным правоохранительных органов, в результате ссоры 64-летний мужчина облил свою 53-летнюю жену легковоспламеняющимся веществом, а затем поджег её.

Пострадавшая была срочно доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. В результате инцидента женщина получила множественные ожоги.

В ходе оформления дела мужчина якобы пытался нанести себе увечья с целью самоубийства, однако был вовремя задержан сотрудниками полиции.

Отмечается, что он был освобожден из-под стражи 20 дней назад.

Мужчина был взят под стражу на 72 часа. В настоящее время расследование продолжается. По данному делу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Источник
politia.md logopolitia
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