24 Июня 2026, 22:06
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В столичном секторе Буюканы мужчина поджег жену после ссоры
Вечером 24 июня в полицию поступил вызов о происшествии в столичном секторе Буюканы.
По данным правоохранительных органов, в результате ссоры 64-летний мужчина облил свою 53-летнюю жену легковоспламеняющимся веществом, а затем поджег её.
Пострадавшая была срочно доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. В результате инцидента женщина получила множественные ожоги.
В ходе оформления дела мужчина якобы пытался нанести себе увечья с целью самоубийства, однако был вовремя задержан сотрудниками полиции.
Отмечается, что он был освобожден из-под стражи 20 дней назад.
Мужчина был взят под стражу на 72 часа. В настоящее время расследование продолжается. По данному делу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.