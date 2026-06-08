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noi.md logonoi
8 Июня 2026, 15:43
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Движение транспорта по бульвару Юрия Гагарина будет полностью приостановлено в ночное время

Кишинёвская мэрия объявляет о полной приостановке движения транспорта по бульвару Юрия Гагарина на участке между бульварами Константина Негруцци и Дечебала.

Движение транспорта по бульвару Юрия Гагарина будет полностью приостановлено в ночное время.
Движение транспорта по бульвару Юрия Гагарина будет полностью приостановлено в ночное время.

Ограничения движения будут применяться исключительно в ночное время в два последовательных этапа, начиная с вечера понедельника, 8 июня 2026 года, передает noi.md

Согласно утвержденному местными властями графику работы, приостановка движения будет осуществляться по следующему расписанию: 

  • Первый этап: с понедельника, 08.06.2026, начиная с 22:00, до вторника, 09.06.2026, до 06:00; 
  • Второй этап: со вторника, 09.06.2026, с 22:00, до среды, 10.06.2026, до 06:00. 

Главное управление городской мобильности заявило, что эта радикальная мера введена в связи с неотложной необходимостью проведения комплексных ремонтно-восстановительных работ на дорожной инфраструктуре бульвара Юрия Гагарина. Для минимизации неудобств и образования пробок на одной из самых оживленных магистралей столицы было решено сосредоточить технические работы на строительной площадке строго в ночное время. 

Муниципальные службы и Национальный инспекторат общественной безопасности призывают всех водителей, намеревающихся проехать через район железнодорожного вокзала в указанные периоды, использовать прилегающие альтернативные маршруты. 

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать требования и сигналы патрульных, регулирующих движение, проявлять максимальное терпение, осторожность и дисциплину на дороге, строго соблюдая положения Правил дорожного движения.

Источник
noi.md logonoi
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