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moldpres.md logomoldpres
8 Июля 2026, 18:09
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В спортивных учебных заведениях Молдовы стартовала приемная кампания

В этих учреждениях дети и учащиеся, увлечённые спортом, имеют возможность совмещать обучение со спортивной подготовкой, пользуясь условиями для учёбы и тренировок.

В спортивных учебных заведениях Молдовы стартовала приемная кампания.
В спортивных учебных заведениях Молдовы стартовала приемная кампания.

Как сообщили в Министерстве образования и исследований, спортивный лицей-интернат в селе Липовены Чимишлийского района предоставляет подготовку по лёгкой атлетике (спринт, стайерский бег, метание копья), футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, вольной борьбе и женской борьбе. Учащиеся обеспечиваются бесплатным проживанием, трёхразовым питанием, доступом к учебным и восстановительным залам, а также бесплатным транспортом к месту жительства два раза в месяц. Приём проводится с 6 по 18 июля 2026 года, передает moldpres.md

Республиканский спортивный лицей мун. Кишинёв организует конкурсный приём на свободные места, начиная с 5-го класса, а также в лицейский цикл, в зависимости от спортивных достижений кандидатов. Приём проводится по нескольким дисциплинам: бокс, тяжёлая атлетика, регби (девочки и мальчики), футбол, лёгкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, вольная борьба, женская борьба, греко-римская борьба и тхэквондо WT.

Учащиеся лицея пользуются проживанием в общежитии, трёхразовым питанием, бесплатным доступом к тренировкам, учебным процессом, адаптированным к спортивному профилю, а также необходимой инфраструктурой. В зависимости от достигнутых результатов учащиеся могут быть обеспечены спортивной экипировкой, участием в соревнованиях, стипендиями и другими формами поддержки.

Приём будет проходить в два этапа: с 13 июля по 1 августа 2026 года — для лицейских классов и кандидатов с высокими достижениями, и с 3 по 14 августа 2026 года — для доукомплектования свободных мест в V–XII классах.

Специализированная спортивная школа бокса в Гримэнкэуцах Бричанского района также набирает детей 2010–2014 гг. рождения. Преимущество отдается тем, кто уже занимается этим видом спорта, а отбор пройдёт через конкурс на общую физическую подготовку. Принятые дети будут обеспечены обучением, тренировками, проживанием и трёхразовым питанием. Запись открыта с 15 по 31 июля 2026 года.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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