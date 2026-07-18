18 Июля 2026, 17:10
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В Сороках прощаются с бароном ромов: его похоронят в мраморном склепе с камином
На церемонию прощания съехались представители ромской общины из разных стран мира.
Сегодня, 18 июля, в Сороках проходит церемония прощания с бароном ромов Артуром Черарем. Проститься с ним приехали представители ромской общины из Молдовы, а также гости из разных стран мира.
Артура Чераря похоронят в специально построенном мраморном склепе. Его возводили в течение 12 дней после смерти барона. Внутри усыпальницы оборудован импровизированный камин, а сам склеп выполнен с использованием дорогих отделочных материалов.
Барона похоронят рядом с супругой, которая скончалась полгода назад.
Церемония проходит при большом скоплении людей.