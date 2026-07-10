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rupor.md logorupor
10 Июля 2026, 17:36
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В Сороках готовятся к похоронам барона ромов Артура Чераря: ожидаются гости из-за рубежа

Ожидается, что проводить его в последний путь приедут представители местной ромской общины и родственники, а также гости из-за рубежа.

В Сороках готовятся к похоронам барона ромов Артура Чераря: ожидаются гости из-за рубежа.
В Сороках готовятся к похоронам барона ромов Артура Чераря: ожидаются гости из-за рубежа.

Точная дата церемонии пока не определена, однако, по предварительным данным, она может состояться 18 июля, передает rupor.md

Подготовка к похоронам Артура Чераря, известного как цыганского барона, идет полным ходом. Как сообщает TVN, родственники завершают организацию церемонии и ожидают прибытия многочисленных гостей из Молдовы и других стран.

По словам Роберта Чераря, двоюродного брата покойного, семья рассчитывает провести похороны в следующую субботу. Артура Чераря планируют похоронить в Сороках рядом с его родителями и предками.

Родственники отмечают, что подготовка занимает больше времени из-за необходимости завершить работы в семейном склепе. Кроме того, семье постоянно звонят люди, желающие присутствовать на церемонии прощания.

По словам Роберта Чераря, интерес к похоронам объясняется тем, что Артур Черарь был знаковой фигурой не только для ромской общины Молдовы, но и пользовался уважением далеко за пределами страны.

Артур Черарь скончался 4 июля 2026 года в возрасте 65 лет в результате остановки сердца.

Источник
rupor.md logorupor
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