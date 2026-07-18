theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
18 Июля 2026, 11:14
38 111
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Барона ромов Артура Чераря проводят в последний путь спустя две недели прощания

Сегодня, 18 июля, в Сороках проходит церемония прощания с бароном ромов Артуром Черарем. Его похоронят на кладбище на Сорокском холме рядом с родителями и предками семьи.

Барона ромов Артура Чераря проводят в последний путь спустя две недели прощания.
Барона ромов Артура Чераря проводят в последний путь спустя две недели прощания.

Артур Черарь, известный как лидер ромской общины муниципия Сороки, скончался 4 июля в возрасте 65 лет. По словам близких семьи, причиной смерти стал инфаркт на фоне давних проблем со здоровьем, передает realitatea.md

В течение двух недель в Сороках ежедневно проходили поминальные мероприятия, на которые собирались представители ромской общины, родственники и члены семьи покойного.


Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте