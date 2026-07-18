Барона ромов Артура Чераря проводят в последний путь спустя две недели прощания.

Сегодня, 18 июля, в Сороках проходит церемония прощания с бароном ромов Артуром Черарем. Его похоронят на кладбище на Сорокском холме рядом с родителями и предками семьи.

Артур Черарь, известный как лидер ромской общины муниципия Сороки, скончался 4 июля в возрасте 65 лет. По словам близких семьи, причиной смерти стал инфаркт на фоне давних проблем со здоровьем, передает realitatea.md

В течение двух недель в Сороках ежедневно проходили поминальные мероприятия, на которые собирались представители ромской общины, родственники и члены семьи покойного.



