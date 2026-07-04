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protv.md logoprotv
4 Июля 2026, 15:56
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Скончался барон ромов Артур Черарь

Община ромов скорбит в связи со смертью барона.

Скончался барон ромов Артур Черарь.
Скончался барон ромов Артур Черарь.

О кончине Артура Чераря стало известно в субботу. После этого представители общины и люди, знавшие его лично, опубликовали многочисленные соболезнования, пишет protv.md

Одним из первых память Артура Чераря почтил председатель сообщества «Голос ромов» Василе Дрангой.

«С глубоким уважением и скорбью выражаю последние почести барону Артуру Черарю. Его уход стал тяжелой утратой для общины ромов, а память о нем навсегда останется связана с достоинством, ответственностью и мужеством. Выражаю искренние соболезнования семье и всем, кто был рядом с ним. Пусть Бог упокоит его душу», — заявил Дрангой.

После сообщения о смерти в социальных сетях появились многочисленные соболезнования. В них Артура Чераря называют человеком, пользовавшимся уважением и признанием за свою мудрость и заботу о людях.

«Пусть Бог дарует тебе вечный покой. Ты навсегда останешься в наших сердцах как единственный барон после своего отца, барон, который с гордостью представлял нас и прославил нашу общину на весь мир», — говорится в одном из сообщений.

Артур Черарь стал бароном ромов после смерти своего отца Мирчи Чераря и продолжил представлять цыганскую общину Сорок. На протяжении многих лет он был известен своей деятельностью по сохранению традиций и ролью лидера общины.

Источник
protv.md logoprotv
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