Минздрав Молдовы выпустил рекомендации для населения в связи с началом сезона амброзии.

Пыльца амброзии является мощным аллергеном и вызывает у людей приступы чихания, насморк, поражение глаз и даже приступы астмы, передает rupor.md

В связи с этим министерство рекомендует гражданам в период цветения реже находиться на улице по утрам и в сухие ветреные дни, держать окна в домах и автомобилях закрытыми, а также использовать кондиционеры. При появлении первых симптомов ведомство призывает немедленно обращаться к врачу-аллергологу.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что собственники земли, физические и юридические лица, а также местные власти обязаны уничтожать сорняк на своих территориях путем скашивания, вырывания с корнем или обработки гербицидами. Жителей Молдовы просят сообщать о замеченных зарослях травы в местные мэрии, Инспекцию по охране окружающей среды, Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (ANSA) или Агентство общественного здоровья (ASP).