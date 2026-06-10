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rupor.md logorupor
10 Июня 2026, 17:36
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Минздрав Молдовы выпустил рекомендации для населения в связи с началом сезона амброзии

Минздрав предупредил граждан о рисках для здоровья в период с середины июля по конец сентября, когда начнется цветение амброзии, и опубликовал инструкции по защите от аллергена и правила борьбы с растением.

Минздрав Молдовы выпустил рекомендации для населения в связи с началом сезона амброзии.
Минздрав Молдовы выпустил рекомендации для населения в связи с началом сезона амброзии.

Пыльца амброзии является мощным аллергеном и вызывает у людей приступы чихания, насморк, поражение глаз и даже приступы астмы, передает rupor.md

В связи с этим министерство рекомендует гражданам в период цветения реже находиться на улице по утрам и в сухие ветреные дни, держать окна в домах и автомобилях закрытыми, а также использовать кондиционеры. При появлении первых симптомов ведомство призывает немедленно обращаться к врачу-аллергологу.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что собственники земли, физические и юридические лица, а также местные власти обязаны уничтожать сорняк на своих территориях путем скашивания, вырывания с корнем или обработки гербицидами. Жителей Молдовы просят сообщать о замеченных зарослях травы в местные мэрии, Инспекцию по охране окружающей среды, Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (ANSA) или Агентство общественного здоровья (ASP).

Источник
rupor.md logorupor
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