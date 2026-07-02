Экологические инспекторы активизируют меры по борьбе с амброзией.

Инспекторат по охране окружающей среды продолжает мероприятия по мониторингу и контролю в целях борьбы и предотвращения распространения инвазивного сорняка амброзии.

Экологические инспекторы провели ряд рейдов на территории Флорештского района, в ходе которых были проверены земли, подверженные риску заражения амброзией, а также соблюдение законных обязательств по борьбе с этим растением, передает noi.md

По результатам проведенных проверок было составлено два протокола о правонарушении на основании части (3) статьи 117 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях за невыполнение обязанности по борьбе с сорняками и предотвращению их распространения на землях (за исключением земель сельскохозяйственного назначения).

На физических лиц были наложены штрафы на общую сумму 1800 леев, из которых 900 леев уже выплачены. В то же время Инспекторат по охране окружающей среды Оргеева направил уведомления в адрес органов местного публичного управления и Районного совета Оргеева с требованием принять активное участие в борьбе с данным сорняком.

Кроме того, местным властям было рекомендовано проинформировать и призвать собственников и владельцев земель, администраторов автомобильных дорог общего пользования, водотоков, озер, ирригационных систем и водных бассейнов к принятию необходимых мер по уничтожению амброзии.

Инспекторат по охране окружающей среды напоминает, что невыполнение обязанности по борьбе с сорняками и предотвращению их распространения является правонарушением и карается в соответствии с положениями Кодекса РМ о правонарушениях.

Так, согласно части (3) статьи 117, в отношении земель несельскохозяйственного назначения штрафы составляют от 600 до 1500 леев - для физических лиц и от 3000 до 6000 леев - для юридических лиц. Также, согласно части (11) статьи 189, в отношении земель сельскохозяйственного назначения предусмотрены штрафы от 900 до 1500 леев - для физических лиц и от 3000 до 6000 леев - для должностных лиц.