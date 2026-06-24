ANSA проводит рейды против амброзии: заросли сорняка нашли у больницы в Яловенах.

В Молдове начались проверки земель для выявления и уничтожения очагов амброзии, которая сейчас вступает в фазу активного роста.

Нарушителям, которые вовремя не очистят свои участки, грозят штрафы, сообщает Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (ANSA), передает rupor.md

Первые рейды инспекторы ведомства провели в Яловенском и Страшенском районах. Сорняк нашли на полях и в самих населенных пунктах. Например, в Яловенах десятки кустов амброзии росли прямо возле районной больницы. Руководство медучреждения обещало срочно все скосить.

В Страшенском районе заросли амброзии обнаружили на въезде в село Рошканы, а также в селе Сирец. Там растения уже вот-вот зацветут. Специалисты ANSA предупреждают, что сейчас самый критический момент для борьбы: сорняк нужно уничтожить до начала цветения, пока он не начал выделять опасную для здоровья пыльцу.

Амброзия считается одним из самых агрессивных сорняков в Европе. Ее пыльца вызывает у людей сильнейшую аллергию, приступы астмы и конъюнктивит, а на полях она глушит культурные растения и губит урожай. Из-за этого ведомство призывает всех собственников земли, местные администрации и бизнес срочно проверить свои территории и выкосить или обработать химикатами опасную траву. Координаты всех проблемных зон инспекторы вносят на специальную онлайн-карту очагов, которая доступна на сайте агентства.

Штрафы за нескошенную амброзию в Молдове зависят от того, кому принадлежит участок. Для обычных граждан наказание составляет от 600 до 1 500 леев, а для компаний и предприятий суммы выше — от 3 000 до 6 000 леев. Протоколы выписывают инспекторы ANSA или экологическая инспекция, если собственник земли проигнорировал предупреждение и не уничтожил опасный сорняк вовремя.