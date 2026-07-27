В Слобозия Маре открыли объездную дорогу после почти четырех лет задержки.

Объездная дорога вокруг населенного пункта Слобозия Маре на юге Молдовы была открыта в присутствии министра инфраструктуры и регионального развития Владимира Боля и председателя парламента Игоря Гросу.

Участок длиной 18,29 километра введен в эксплуатацию почти через четыре года после первоначально установленного срока, сообщает bani.md

Генеральный исполняющий обязанности директора Государственной администрации автомобильных дорог Штефан Попа заявил, что проект удалось завершить после расторжения контракта с первоначальным подрядчиком и возобновления работ, которые завершили две местные компании.

«Первоначальный подрядчик не выполнил свои обязательства, после чего контракт был повторно выставлен на тендер, а работы завершили две местные компании», — отметил Попа.

По его словам, общая стоимость проекта составила около 24 млн евро, а строительство было выполнено в соответствии с европейскими стандартами.

Объездная дорога является частью национальной трассы M3 и предназначена для перенаправления транзитного транспорта, а также снижения нагрузки на населенные пункты Слобозия Маре и Джурджулешты.

Новый участок также обеспечивает более удобное дорожное сообщение с таможенным пунктом Джурджулешты и границей с Румынией. Власти называют проект стратегическим для перевозки грузов.

По словам главы Государственной администрации дорог, трасса относится к технической категории A3 и включала сложные инфраструктурные работы.

«Самыми важными работами были земляные работы и строительство водопропускных сооружений. Также была нанесена современная дорожная разметка, включая шумовую разметку, и установлены несколько тысяч погонных метров дорожных ограждений для повышения безопасности участников движения», — заявил Попа.

Проект сопровождался значительными задержками. Изначальный контракт был заключен с турецкой компанией Metag Insaat Ticaret A.S., которая выполнила лишь около 20% работ, после чего власти расторгли соглашение из-за финансовых проблем подрядчика.

Согласно первоначальному контракту, объездная дорога должна была быть завершена в 2022 году. Проект предусматривал строительство дорожного покрытия, 31 водопропускного сооружения, трех остановочных площадок, нанесение разметки и установку 960 дорожных знаков.

Для завершения проекта Государственная администрация дорог организовала новый тендер. Стоимость контракта на выполнение оставшихся работ составила около 10,46 млн евро.