В Молдове отремонтируют почти 38 километров трассы M1.

Государственная администрация автомобильных дорог объявила тендер на реконструкцию участка национальной трассы M1 протяженностью 37,8 км, расположенного в Хынчештском и Ниспоренском районах.

Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), передает realitatea.md

Работы разделены на два лота. Первый охватывает участок длиной 8,2 км между отметками 1+000 и 9+200 км в районе населенных пунктов Леушены, Котул Морий и Сэрэтены. Второй предусматривает реконструкцию 29,6 км дороги — с 9+200 по 38+800 км — вблизи сел Онешты, Костешты, Бужор, Кетрошены, Мирешты, Мырзоая, Кристешты и Юрчены.

Проект предусматривает укладку нового цементобетонного покрытия, проведение земляных работ, строительство подпорных стен, устройство дренажной системы, а также строительство и реконструкцию мостов и водопропускных сооружений.

Для повышения безопасности дорожного движения на отдельных участках трасса будет иметь две, три или четыре полосы движения. Также планируется строительство трех кольцевых развязок, тротуаров и остановок общественного транспорта.

Срок выполнения работ оценивается в 915 дней.