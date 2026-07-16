theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
16 Июля 2026, 18:45
1 350
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове отремонтируют почти 38 километров трассы M1

Государственная администрация автомобильных дорог объявила тендер на реконструкцию участка национальной трассы M1 протяженностью 37,8 км, расположенного в Хынчештском и Ниспоренском районах.

В Молдове отремонтируют почти 38 километров трассы M1.
В Молдове отремонтируют почти 38 километров трассы M1.

Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), передает realitatea.md

Работы разделены на два лота. Первый охватывает участок длиной 8,2 км между отметками 1+000 и 9+200 км в районе населенных пунктов Леушены, Котул Морий и Сэрэтены. Второй предусматривает реконструкцию 29,6 км дороги — с 9+200 по 38+800 км — вблизи сел Онешты, Костешты, Бужор, Кетрошены, Мирешты, Мырзоая, Кристешты и Юрчены.

Проект предусматривает укладку нового цементобетонного покрытия, проведение земляных работ, строительство подпорных стен, устройство дренажной системы, а также строительство и реконструкцию мостов и водопропускных сооружений.

Для повышения безопасности дорожного движения на отдельных участках трасса будет иметь две, три или четыре полосы движения. Также планируется строительство трех кольцевых развязок, тротуаров и остановок общественного транспорта.

Срок выполнения работ оценивается в 915 дней.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте