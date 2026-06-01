В селе Талаешты закрывается школа, проработавшая более 130 лет.

После более чем 130 лет работы учебное заведение закрывается из-за нехватки учеников, передает tv8.md

Праздничная линейка прошла с нескрываемой грустью: для жителей села мероприятие стало прощанием с частью собственной истории. Право дать последний звонок предоставили самому старшему выпускнику школы.

Ефимия Штербет окончила семь классов сельской школы в 1953 году. Женщина вспоминает, что тогда детей тоже было немного — страна ещё ощущала последствия войны.

«Нас всех объединили — русский и молдавский классы. В молдавском классе было больше двадцати учеников, в русском — ещё больше. Но спустя два-три месяца нас осталось всего одиннадцать», — рассказала она.

Сегодня, по словам жителей, причина пустых классов другая: люди всё чаще покидают село в поисках более комфортной и обеспеченной жизни. Для учителей закрытие гимназии означает неопределённость. Многие из них пока не знают, где продолжат работать.

На мероприятии присутствовал и депутат Юрие Левински, который окончил эту школу 39 лет назад. По его словам, решение о закрытии связано не только с сокращением числа детей, но и с необходимостью обеспечить ученикам лучшие условия для обучения.

«Жаль, что закрывается учреждение, через которое прошли многие поколения. Мы хотим, чтобы наши дети получали качественное образование. Нехватка педагогов в этой школе привела к тому, что учеников переведут в более крупное и лучше оснащённое учебное заведение», — заявил он.

Школа в Талаештах основана в 1892 году. С нового учебного года её ученики продолжат обучение в лицее имени Дмитрия Кантемира в селе Красноармейское, где сейчас учатся более 200 детей.

В сельской местности продолжается исход населения. Если десять лет назад в Талаештах обучалось более 80 учеников, то сегодня их осталось всего 62, и почти четверть из них — выпускники.

Похожая ситуация наблюдается и в других районах страны: более 70 учебных заведений в ближайшее время могут прекратить существование из-за сокращения числа учеников.