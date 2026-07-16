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bani.md logobani
16 Июля 2026, 19:00
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В Молдове за шесть лет закрылись более 100 учебных заведений

В Молдове сокращается количество учебных заведений, однако число учащихся и студентов растёт. В начале 2025/2026 учебного года в стране действовало 1 270 учреждений образования — на 103 меньше, чем в 2019/2020 учебном году.

В Молдове за шесть лет закрылись более 100 учебных заведений.
В Молдове за шесть лет закрылись более 100 учебных заведений.

При этом общее количество учащихся и студентов достигло 449,2 тысячи человек — более чем на 14 тысяч больше, чем шесть лет назад. Такие данные приводит Национальное бюро статистики, пишет bani.md

Наибольшее сокращение произошло в сфере начального и общего среднего образования: число школ уменьшилось с 1 255 до 1 173. Продолжается процесс реорганизации и в высшем образовании: количество университетов сократилось с 27 до 16 в результате реформ и объединений.

Парадоксально, но число студентов растёт. В 2025/2026 учебном году в университетах Республики Молдова обучались 64,3 тысячи студентов — почти на 6 тысяч больше, чем в 2019/2020 учебном году, и на 4 тысячи больше, чем годом ранее. Ежегодный рост составил 6,8%.

Рост также зафиксирован в профессионально-техническом образовании: число учащихся увеличилось с 43,5 тысячи до 50,2 тысячи. Это свидетельствует о том, что всё больше выпускников выбирают колледжи, профессиональные училища и центры передового опыта.

В то же время количество педагогических кадров продолжает сокращаться. Если в 2019/2020 учебном году в системе образования работали 35,5 тысячи учителей, то сейчас их число составляет 32,8 тысячи — почти на 2 700 меньше. Сокращение заметно как в школах, так и в университетах.

Данные НБС также показывают, что сейчас на каждые 10 тысяч жителей приходится 1 899 учащихся и студентов против 1 646 в 2019/2020 учебном году, что указывает на рост охвата населения системой образования.

Источник
bani.md logobani
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