В секторе Буюканы Кишинёва обустроят парковку Park and Ride на 240 мест.

В секторе Буюканы столицы, на улице Кодрилор, у въезда со стороны Балканского шоссе, планируется обустроить новую парковку для водителей, которые оставляют автомобили на въезде в город и продолжают путь на общественном транспорте.

Стоимость проекта оценивается в 6,5 млн леев. Он предусматривает создание 240 парковочных мест и направлен на снижение нагрузки на дорожное движение в муниципии Кишинёв, сообщает ipn.md

По словам претора сектора Буюкан Василе Мороя, парковка формата Park and Ride должна быть завершена до конца года. Она будет оборудована двумя въездами и двумя выездами, платформой для общественного транспорта, санитарными блоками, благоустроенными зелёными зонами, уличным освещением и системой видеонаблюдения.

Муниципальные власти отмечают, что это станет второй парковкой такого типа в секторе Буюканы после запланированной на улице Гидигич. Обе являются частью муниципальной программы развития системы парковок Park and Ride.