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ipn
12 Июня 2026, 17:18
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В Молдове для водителей запустили интерактивную карту общественных парковок

Водители смогут легче определять ближайшие общественные парковки на национальных трассах благодаря запуску интерактивной карты. Платформа содержит информацию о расположении парковок, их вместимости и условиях оснащения.

В Молдове для водителей запустили интерактивную карту общественных парковок.
В Молдове для водителей запустили интерактивную карту общественных парковок.

По данным Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA), карта предназначена как для местных, так и для иностранных перевозчиков и позволяет быстро получать информацию о доступных местах для стоянки. Для удобного использования в движении платформа может быть напрямую подключена к мобильным GPS-приложениям навигации, пишет ipn.md

Инструмент особенно полезен в периоды жары, когда движение крупногабаритных транспортных средств ограничено для защиты дорожной инфраструктуры, а также в ситуациях, когда водителям необходимо соблюдать законные периоды вождения и отдыха.

Инициатива реализуется в контексте применения с 1 января положений Приложения № 5 к Кодексу автомобильного транспорта, которое устанавливает перечень нарушений режима работы и отдыха водителей, а также степень их тяжести.

ANTA призывает водителей, участвующих в национальных и международных перевозках, использовать карту для планирования остановок на специально оборудованных площадках и во избежание возможных санкций.

Источник
ipn
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