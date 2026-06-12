В Молдове для водителей запустили интерактивную карту общественных парковок.

По данным Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA), карта предназначена как для местных, так и для иностранных перевозчиков и позволяет быстро получать информацию о доступных местах для стоянки. Для удобного использования в движении платформа может быть напрямую подключена к мобильным GPS-приложениям навигации, пишет ipn.md

Инструмент особенно полезен в периоды жары, когда движение крупногабаритных транспортных средств ограничено для защиты дорожной инфраструктуры, а также в ситуациях, когда водителям необходимо соблюдать законные периоды вождения и отдыха.

Инициатива реализуется в контексте применения с 1 января положений Приложения № 5 к Кодексу автомобильного транспорта, которое устанавливает перечень нарушений режима работы и отдыха водителей, а также степень их тяжести.

ANTA призывает водителей, участвующих в национальных и международных перевозках, использовать карту для планирования остановок на специально оборудованных площадках и во избежание возможных санкций.