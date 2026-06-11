В 2026 году в Кишинёв построят четыре перехватывающие парковки Park&Ride.

Об этом сообщил глава Управления общественного транспорта муниципия Кишинев Лилиан Копач, выступая в ток-шоу на телеканале N4, передает noi.md

Предполагается, что водители будут оставлять там свои автомобили, пересаживаться на общественный транспорт и, таким образом, удастся сократить транспортную нагрузку в городе. Так называемые перехватывающие парковки Park&Ride (парковка и поездка) распространены во многих городах мира и особенно популярны в Европе. Идея заключается в том, что иногородние водители или жители пригородов, приезжая в город на своих машинах, паркуются на окраине, а потом едут в центр на общественном транспорте. Автомобилистов поощряют, предоставляя им бесплатный талон на проезд в общественном транспорте.

Лилиан Копач отметил, что у властей есть уже проекты на обустройство в Кишиневе четырёх таких парковок типа Park&Ride. Одна из них появится на Чеканах, на перекрестке улиц Вадул-луй-Водэ и Мештерул Маноле. Две парковки на Буюканах разместятся на улицах Кодрилор и Гидигич. В секторе Рышкановка выбрана улица Каля Орхеюлуй.

По итогам тендера были определены компании, которые обустроят две таких парковки, а по оставшимся двумя парковкам тендер еще продолжается.

Водители при въезде в город с той или иной стороны смогут оставить на этих парковках свои транспортные средства и пересесть на общественный транспорт, и сэкономят таким образом время, поскольку у общественного транспорта, как правило, есть свои выделенные полосы движения. Водители, оставившие свои машины на парковке Park&Ride получат специальный билет на общественный транспорт.

«В этом году все четыре парковки Park&Ride будут обустроены и до конца года запущены», - подчеркнул глава Управления общественного транспорта муниципия Кишинев.

По его словам, на парковках будут созданы также все необходимые условия для водителей, чтобы они могли отдохнуть, обустроены санитарные блоки и тд. Количество общественного транспорта - троллейбусов и автобусов — после введения этой системы будет увеличено, поскольку вырастет пассажиропоток.