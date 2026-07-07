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noi.md logonoi
7 Июля 2026, 23:22
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В Рыбнице спасли двух совят, застрявших в жилом доме

Жители одного из многоэтажных домов услышали шорох и шум в неработающем мусоропроводе и обратились за помощью к спасателям.

В Рыбнице спасли двух совят, застрявших в жилом доме.
В Рыбнице спасли двух совят, застрявших в жилом доме.

Прибывшие на место сотрудники аварийно-спасательной службы обнаружили внутри двух совят. Птицы упали в канал мусоропровода и не могли самостоятельно выбраться наружу, передает noi.md

Чтобы достать совят, спасатели использовали специальную петлю. 

Птицы оказались уже достаточно подросшими и, по предварительным данным, не пострадали. После завершения спасательной операции совят выпустили на волю.

Источник
noi.md logonoi
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