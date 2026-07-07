В Рыбнице спасли двух совят, застрявших в жилом доме

Жители одного из многоэтажных домов услышали шорох и шум в неработающем мусоропроводе и обратились за помощью к спасателям.

В Рыбнице спасли двух совят, застрявших в жилом доме.