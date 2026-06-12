Пограничники, патрулировавшие реку Прут, спасли детеныша косули.

Животное, заметно испуганное и обессиленное, изо всех сил пыталось удержаться на поверхности воды, в то время как его мать беспомощно наблюдала за происходящим с берега, передает realitatea.md

Заметив ситуацию, пограничники оперативно вмешались, вытащили детёныша из воды и благополучно доставили его на берег, где он вновь воссоединился со своей матерью.