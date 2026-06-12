12 Июня 2026, 19:03
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Пограничники, патрулировавшие реку Прут, спасли детеныша косули
Детеныш косули, упавший в воду и не сумевший выбраться на берег, был спасён двумя пограничниками из Румынии и Республики Молдова, которые патрулировали реку Прут.
Животное, заметно испуганное и обессиленное, изо всех сил пыталось удержаться на поверхности воды, в то время как его мать беспомощно наблюдала за происходящим с берега, передает realitatea.md
Заметив ситуацию, пограничники оперативно вмешались, вытащили детёныша из воды и благополучно доставили его на берег, где он вновь воссоединился со своей матерью.