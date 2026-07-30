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realitatea.md logorealitatea
30 Июля 2026, 10:28
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В Румынии расторгнут контракт с фирмой из-за найденных в Молдове водительских прав

Префектура уезда Васлуй начала процедуру расторжения контракта с компанией, отвечавшей за уничтожение документов из архива учреждения, после того как на мусорной свалке в РМ были обнаружены водительские удостоверения.

В Румынии расторгнут контракт с фирмой из-за найденных в Молдове водительских прав.
В Румынии расторгнут контракт с фирмой из-за найденных в Молдове водительских прав.

Эту информацию для Digi24.ro подтвердили представители префектуры, передает realitatea.md

Решение было принято после появления в публичном пространстве сведений о том, каким образом официальные документы, выданные румынскими властями, оказались за Прутом вместо того, чтобы быть уничтоженными в соответствии с установленными законом процедурами.

О случившемся в начале июля сообщили молдавские экоактивисты. Позже власти обеих стран подтвердили подлинность документов, уточнив, что водительские удостоверения были аннулированы по различным причинам.

По данным властей, документы содержали персональные данные, включая персональные числовые коды (CNP) и другую информацию, защищенную законодательством о защите персональных данных.

Представители префектуры Васлуя сообщили, что процедура расторжения контракта была начата 27 июля 2026 года. Компания, о которой идет речь, продолжала оказывать услуги учреждению на основании дополнительного соглашения, подписанного в марте этого года.

В настоящее время власти устанавливают все обстоятельства, при которых документы оказались на мусорной свалке, а также выясняют, были ли нарушены условия контракта и требования законодательства о защите персональных данных.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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