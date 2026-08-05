В России гражданина Молдовы осудили на 13 лет колонии "за шпионаж".

«Медиазоне» удалось выяснить детали задержания 26-летнего молдаванина Евгения Чжена, которого Мосгорсуд в феврале 2026 года приговорил к 13 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Процесс проходил в закрытом режиме.

В приговоре имя записано как Евгений Чижен — по всей видимости, это прямая транслитерация Cijen из молдавского паспорта, сообщает Медиазона.

Чжен — гражданин Молдовы с корейскими корнями, работал охранником в Кишиневе. В феврале 2024 года он отправился к родственникам в Россию через эстонскую границу, где после проверки телефона его задержала ФСБ, рассказала «Медиазоне» его мать Ольга Чжен.

Перед задержанием по уголовному делу Чжен подвергся «карусельным арестам»: с 27 февраля 2024 года Псковский и Печорский районные суды шесть раз назначали ему административный арест по протоколам о мелком хулиганстве. 23 мая 2024 года Печорский районный суд оштрафовал Чжена на 500 рублей по протоколу о нарушении миграционного законодательства и вынес постановление о принудительном выдворении, отправив Чжена в ЦВСИГ Псковской области. Там юноша находился полгода: в ноябре 2024 года Лефортовский районный суд Москвы отправил Чжена в СИЗО по уголовному делу о шпионаже.

Ольга Чжен считает, что сына подставили: в основу обвинения легла его переписка в Телеграме с неизвестным ей «человеком из Украины», других подробностей она не знает. По ее словам, сын в детстве часто гостил у дедушки в Одессе и был против войны в Украине. «А еще у него ведь отец на войне погиб», — говорит Ольга.

Отец Евгения, 46-летний молдаванин Андрей Чжен, подписал контракт в начале 2024 года, рассказала «Медиазоне» его бывшая жена Неля Думанская.

«Пошел [на войну], чтобы заработать денег и сделать документы, — говорит она. — Ему принципиально было получить гражданство РФ и устроиться на работу».

Спустя три месяца после подписания контракта Андрей Чжен погиб, так и не получив российское гражданство. Его сын в этот момент уже отбывал очередной «карусельный арест».