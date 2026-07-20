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moldpres.md logomoldpres
20 Июля 2026, 13:59
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В рамках программы EcoVoucher 825 семей получат по 6 000 леев на бытовую технику

Новая сессия Программы ваучеров на бытовую технику (EcoVoucher) продлится до 2 августа 2026 года.

В рамках программы EcoVoucher 825 семей получат по 6 000 леев на бытовую технику.
В рамках программы EcoVoucher 825 семей получат по 6 000 леев на бытовую технику.

В ее рамках около 825 домохозяйств из Республики Молдова получат ваучеры на сумму 6 000 леев для приобретения энергоэффективной бытовой техники, передает moldpres.md

Как сообщили в Национальном центре  устойчивой энергетики, программа финансируется Европейским союзом и направлена на сокращение потребления энергии путем замены старой бытовой техники на холодильники и стиральные машины с высокой энергетической эффективностью, соответствующие стандартам энергоэффективности и   Европейскому сертификату соответствия (CE).

В текущей сессии поддержка предназначена для домохозяйств, в составе которых есть несовершеннолетние дети, лица старше 63 лет и люди с тяжелыми формами инвалидности. Мера направлена как на улучшение условий жизни бенефициаров, так и на снижение расходов на энергию.

Программа EcoVoucher разработана правительством Республики Молдова при поддержке Европейского союза и реализуется Национальным центром устойчивой энергетики в рамках проекта «Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии для Молдовы» (E4M). Проект реализуется GIZ в партнерстве с правительством Республики Молдова, финансируется правительством Германии и софинансируется Европейским союзом, Норвегией и Данией. Нынешняя сессия программы финансируется Европейским союзом.

Специалисты отмечают, что замена старых холодильников и стиральных машин на современные модели значительно способствует снижению потребления электроэнергии. Холодильник, произведенный 15–20 лет назад, может потреблять в два–три раза больше энергии, чем новая модель. Аналогично, современные стиральные машины используют меньше энергии и воды на каждый цикл стирки.

На сегодняшний день в рамках Программы EcoVoucher было собрано более 300 тонн использованных холодильников и стиральных машин.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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