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moldpres.md logomoldpres
29 Июня 2026, 18:18
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Ещё 336 семей из Молдовы получили ваучеры номиналом до шести тысяч леев

Поддержка предоставлена в рамках очередной программы EcoVoucher, проведённой с 12 по 28 июня 2026 года при поддержке Европейского союза.

Ещё 336 семей из Молдовы получили ваучеры номиналом до шести тысяч леев.
Ещё 336 семей из Молдовы получили ваучеры номиналом до шести тысяч леев.

По данным Национального центра устойчивой энергетики, в рамках нынешней программы бенефициары приобрели 173 холодильника и 163 стиральные машины. Каждый ваучер стоимостью в 6 000 леев покрывает до 70% стоимости новой бытовой техники. Взамен бенефициары передали старое оборудование на переработку, передает moldpres.md

Вся приобретённая техника соответствует критериям энергоэффективности и европейским стандартам соответствия (CE). Бенефициары могли приобрести холодильники энергетических классов A, B, C и D, а также стиральные машины класса A.

В числе бенефициаров нынешней программы — 244 семьи с несовершеннолетними детьми, 56 человек в   старше 63 лет, 36 человек с тяжёлыми формами инвалидности.

Бенефициары программы определяются на основе критериев отбора и данных, зарегистрированных на платформе.

Программа EcoVoucher разработана правительством Республики Молдова при поддержке Европейского союза. Нынешняя  Программа ваучеров на бытовую технику реализуется Национальным центром устойчивой энергетики в рамках проекта «Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии для Молдовы» (E4M). Проект E4M реализуется GIZ совместно с правительством Республики Молдова, финансируется правительством Германии и софинансируется Европейским союзом, Норвегией и Данией. Текущая программа ваучеров на бытовую технику финансируется Европейским союзом.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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