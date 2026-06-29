Ещё 336 семей из Молдовы получили ваучеры номиналом до шести тысяч леев.

Поддержка предоставлена в рамках очередной программы EcoVoucher, проведённой с 12 по 28 июня 2026 года при поддержке Европейского союза.

По данным Национального центра устойчивой энергетики, в рамках нынешней программы бенефициары приобрели 173 холодильника и 163 стиральные машины. Каждый ваучер стоимостью в 6 000 леев покрывает до 70% стоимости новой бытовой техники. Взамен бенефициары передали старое оборудование на переработку, передает moldpres.md

Вся приобретённая техника соответствует критериям энергоэффективности и европейским стандартам соответствия (CE). Бенефициары могли приобрести холодильники энергетических классов A, B, C и D, а также стиральные машины класса A.

В числе бенефициаров нынешней программы — 244 семьи с несовершеннолетними детьми, 56 человек в старше 63 лет, 36 человек с тяжёлыми формами инвалидности.

Бенефициары программы определяются на основе критериев отбора и данных, зарегистрированных на платформе.

Программа EcoVoucher разработана правительством Республики Молдова при поддержке Европейского союза. Нынешняя Программа ваучеров на бытовую технику реализуется Национальным центром устойчивой энергетики в рамках проекта «Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии для Молдовы» (E4M). Проект E4M реализуется GIZ совместно с правительством Республики Молдова, финансируется правительством Германии и софинансируется Европейским союзом, Норвегией и Данией. Текущая программа ваучеров на бытовую технику финансируется Европейским союзом.