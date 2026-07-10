Более 42 тысяч семей в Молдове заменили технику по программе EcoVoucher.

Более 42 тысяч домохозяйств в Молдове заменили старую бытовую технику на энергоэффективную благодаря программе EcoVoucher, сократив расходы на электроэнергию.

По словам директора Национального центра устойчивой энергетики (CNED) Иона Мунтяна, программа позволяет ежегодно экономить десятки миллионов леев и значительно снижает потребление электроэнергии, передает moldova1.md

«Программа охватила более 42 500 получателей, которые заменили старый, неэффективный с точки зрения энергопотребления бытовой прибор. Совокупная ежегодная экономия энергии для этих получателей превышает 37 миллионов леев. Это программа с действительно положительным эффектом», — заявил Ион Мунтян в эфире передачи «Bună Dimineața».

Получатели ваучеров отбираются автоматически на основании критериев энергетической уязвимости при условии, что они зарегистрированы в информационной системе компенсаций за энергоресурсы.

«Идея программы заключается в том, чтобы максимально просто и в цифровом формате предоставить ваучер тем получателям, которых государство считает приоритетными, применяя набор критериев энергетической уязвимости», — отметил директор CNED.

В настоящее время номинал ваучера составляет 6 000 леев. Он покрывает до 70% стоимости энергоэффективного холодильника или стиральной машины.

Программа финансируется Европейским союзом, а бытовая техника, приобретаемая по программе EcoVoucher, освобождена от НДС.

Ион Мунтян подчеркнул, что обязательным условием участия является сдача старого бытового прибора.

«Получатель приходит в один из магазинов-партнеров и использует ваучер, который покрывает до 70% стоимости подходящей бытовой техники. Совместно с магазином организуется доставка нового оборудования и вывоз старого. Это обязательное условие программы, чтобы старая техника не оказалась на свалке или в поле, а была утилизирована экологически безопасным способом», — пояснил директор CNED.

На фоне участившихся интернет-мошенничеств создатель контента Валериу Рэшку призвал граждан внимательно проверять подлинность получаемых сообщений и обращаться за помощью к родственникам, если они недостаточно хорошо разбираются в технологиях.

«К сожалению, в последнее время многие граждане лишились своих средств из-за мошеннических звонков, SMS или ссылок, ведущих на страницы, где у них похищают деньги», — заявил Рашку.

По его словам, третий эпизод мини-сериала «Где мы теряем энергию», посвященный программе EcoVoucher, также выполняет образовательную функцию.

«Если мы недостаточно хорошо владеем технологиями или не знаем, как проверить достоверность сообщений, стоит обратиться за помощью к тем, кто разбирается в этом лучше, либо следовать рекомендациям, представленным в видео», — сказал он.

Граждан, которые еще не зарегистрировались в системе компенсаций, CNED призывает следить за страницами Министерства энергетики, Министерства труда и Национального центра устойчивой энергетики. Там будет опубликована информация о начале нового этапа приема заявлений, чтобы желающие смогли зарегистрироваться вовремя.