Минздрав предлагает новую Национальную программу по контролю рака на 2026-2030 годы.

Раннее выявление рака лёгких может стать возможным посредством пилотной программы скрининга, предусмотренной в новой Национальной программе по контролю рака на 2026-2030 годы.

Кроме того, власти рассматривают введение аналогичных методов для таких других видов рака, как рак простаты, желудка или кожи. Документ, опубликованный Министерством здравоохранения (МЗ) для общественных консультаций, включает меры по профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний, — передаёт ipn.md

Согласно программе, власти задаются целью повысить уровень выживаемости пациентов зрелого возраста с 47% до 52% и сократить смертность в первый год после постановки диагноза с 20% до 15%. В случае детей задача состоит в том, чтобы снизить этот показатель с 10% до менее 8%.

Одной из основных целей является сокращение времени от подозрения на заболевание до подтверждения диагноза и начала лечения. Для этого Министерство здравоохранения предлагает развивать специализированные центры для определённых видов рака, где многопрофильные группы быстро установят терапевтическое поведение.

Программа также предусматривает создание Координационного подразделения Национальной онкологической службы, которое будет в электронном виде отслеживать списки ожидания в больницах и интервал между диагностикой и началом лечения.

Документ включает инвестиции в лучевую терапию, ядерную медицину и доступ к таким современным методам лечения, как иммунотерапия и таргетная терапия. Онкологический институт останется основным центром системы и получит дальнейшее развитие инфраструктуры, дополнительное оснащение, а также укрепление возможностей в области диагностики и лечения.

По оценкам Министерства здравоохранения, для реализации программы на 2026-2030 годы потребуется около 6,7 млрд леев. Финансирование будет поступать из государственного бюджета, средств обязательного медицинского страхования и внешних источников.