12 Июня 2026, 17:20
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В работе Facebook произошел масштабный сбой, затронувший пользователей в Молдове
Facebook в настоящее время испытывает технические проблемы, затрагивающие пользователей в разных странах мира. Согласно данным платформы Downdetector, многие пользователи сообщили о трудностях с доступом к сервису.
Пользователи утверждают, что не могут войти в Facebook ни через веб-браузер, ни через мобильное приложение. В некоторых случаях платформа полностью недоступна, а в других работает с перебоями или загружается очень медленно, передает tvn.md
Проблемы были зафиксированы в Румынии, Норвегии, США, Словакии, Алжире, Аргентине и Таиланде. Молдавские пользователи также сообщают о сбоет.
На данный момент компания Meta, владеющая Facebook, не предоставила официального объяснения причин сбоев и не сообщила предполагаемые сроки устранения неполадок.
Пользователям рекомендуется следить за официальными обновлениями и проверять статус работы сервиса на специализированных платформах, таких как Downdetector.