theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvn.md logotvn
12 Июня 2026, 17:20
5 702
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В работе Facebook произошел масштабный сбой, затронувший пользователей в Молдове

Facebook в настоящее время испытывает технические проблемы, затрагивающие пользователей в разных странах мира. Согласно данным платформы Downdetector, многие пользователи сообщили о трудностях с доступом к сервису.

В работе Facebook произошел масштабный сбой, затронувший пользователей в Молдове.
В работе Facebook произошел масштабный сбой, затронувший пользователей в Молдове.

Пользователи утверждают, что не могут войти в Facebook ни через веб-браузер, ни через мобильное приложение. В некоторых случаях платформа полностью недоступна, а в других работает с перебоями или загружается очень медленно, передает tvn.md

Проблемы были зафиксированы в Румынии, Норвегии, США, Словакии, Алжире, Аргентине и Таиланде. Молдавские пользователи также сообщают о сбоет. 

На данный момент компания Meta, владеющая Facebook, не предоставила официального объяснения причин сбоев и не сообщила предполагаемые сроки устранения неполадок.

Пользователям рекомендуется следить за официальными обновлениями и проверять статус работы сервиса на специализированных платформах, таких как Downdetector.

Источник
tvn.md logotvn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте