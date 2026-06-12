В работе Facebook произошел масштабный сбой, затронувший пользователей в Молдове.

Пользователи утверждают, что не могут войти в Facebook ни через веб-браузер, ни через мобильное приложение. В некоторых случаях платформа полностью недоступна, а в других работает с перебоями или загружается очень медленно, передает tvn.md

Проблемы были зафиксированы в Румынии, Норвегии, США, Словакии, Алжире, Аргентине и Таиланде. Молдавские пользователи также сообщают о сбоет.

На данный момент компания Meta, владеющая Facebook, не предоставила официального объяснения причин сбоев и не сообщила предполагаемые сроки устранения неполадок.

Пользователям рекомендуется следить за официальными обновлениями и проверять статус работы сервиса на специализированных платформах, таких как Downdetector.