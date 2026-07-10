ЕК: Instagram и Facebook подсаживают пользователей с помощью «затягивающего» дизайна.

Еврокомиссия предварительно признала компанию Meta нарушившей Закон о цифровых услугах (DSA) из-за затягивающего дизайна Instagram и Facebook, тем самым открыв путь к многомиллиардному штрафу.

Опубликованные в пятницу выводы сосредоточены на таких функциях, как бесконечная прокрутка, автозапуск, push-уведомления и высоко персонализированные алгоритмы рекомендаций - инструментах, которые, по словам регуляторов, переводят пользователей в режим «автопилота» и подталкивают к навязчивому использованию сервисов, передает euronews.com

«Защита физического и психического здоровья европейцев должна быть приоритетом для платформ социальных сетей», - заявила в пресс-релизе исполнительный вице-председатель Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

«Закон о цифровых услугах задает четкие правила, позволяющие привлекать платформы к ответственности за затягивающий дизайн их сервисов и его последствия. Мы намерены добиваться строгого исполнения нашего законодательства в Европе», - говорится далее в заявлении.

Расследование Еврокомиссии, начатое в мае 2024 года, показало, что Meta не дала должной оценки рискам, которые ее платформы создают для физического и психического благополучия пользователей, особенно несовершеннолетних и уязвимых взрослых.

Следователи установили, что компания игнорировала данные о том, сколько времени подростки проводят в Instagram и Facebook по ночам, а также о том, как оптимизация форматов вроде Reels и Stories может приводить к чрезмерному или навязчивому использованию.

Выявлено также, что существующие защитные механизмы Meta недостаточны. По словам Еврокомиссии, инструменты для контроля времени в сети, включая те, что по умолчанию включены для подростков, пользователи легко могут игнорировать, и они не приводят к сколько-нибудь существенному сокращению времени, проводимого на платформах.

Тем временем инструменты родительского контроля признаны эффективными только для тех родителей, у которых достаточно технических навыков и времени, чтобы в них разбираться, и это, по мнению регуляторов, заметно снижает их ценность.

Требуются дополнительные изменения дизайна

Еврокомиссия призвала Meta внести структурные изменения в дизайн обеих платформ: по умолчанию отключить функции автозапуска и бесконечной прокрутки, ввести действенные перерывы в экранном времени и скорректировать системы рекомендаций, сделав их менее ориентированными на вовлечение.

Предварительные выводы не предопределяют окончательное решение. Теперь Meta имеет право ознакомиться с материалами расследования Еврокомиссии и представить письменный ответ до вынесения любого решения о несоблюдении закона.

Если выводы в итоге будут подтверждены, Meta грозит штраф в размере до 6% ее совокупного мирового годового оборота - сумма может превысить 12 млрд долларов (11 млрд евро), исходя из выручки компании за 2025 год, которая немного не достигла 201 млрд долларов.

Это очередная мера в рамках DSA против крупных онлайн-платформ.

Первые два штрафа по этому закону были наложены в декабре на платформу X Илона Маска - 120 млн евро, а в мае на китайского гиганта электронной торговли Temu - 200 млн евро.

Расследование проводится параллельно с отдельной проверкой механизмов подтверждения возраста у Meta для пользователей младше 13 лет, по которой предварительные выводы были приняты в апреле.