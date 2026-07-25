theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
25 Июля 2026, 15:15
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В работе ChatGPT произошел глобальный сбой

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с работой сервисов OpenAI, включая поисковик на основе ChatGPT.

В работе ChatGPT произошел глобальный сбой.
В работе ChatGPT произошел глобальный сбой.

Об этом свидетельствует статистика Downdetector

На момент публикации было зафиксировано свыше трех тысяч жалоб.

Больше всего жалоб на работу ChatGPT поступило от жителей Москвы, а также с территории США. Также на сбой в работе чат-бота обратили внимание в Германии. Большинство пользователей не могут войти в свой аккаунт, а также отмечают, что сервис «не отвечает», «не загружается» и «виснет».

Официальных комментариев от OpenAI на момент публикации не поступало.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте