В работе ChatGPT произошел глобальный сбой.

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с работой сервисов OpenAI, включая поисковик на основе ChatGPT.

Об этом свидетельствует статистика Downdetector

На момент публикации было зафиксировано свыше трех тысяч жалоб.

Больше всего жалоб на работу ChatGPT поступило от жителей Москвы, а также с территории США. Также на сбой в работе чат-бота обратили внимание в Германии. Большинство пользователей не могут войти в свой аккаунт, а также отмечают, что сервис «не отвечает», «не загружается» и «виснет».

Официальных комментариев от OpenAI на момент публикации не поступало.