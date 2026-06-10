Аграрии Кагульского района присоединяются к протестам.

Местные микро-, малые и средние предприятия требуют от властей решительных действий, заявляя, что регион находится на грани экономической катастрофы из-за засухи, передает rupor.md

Акция протеста пройдет в интервале с 9:00 до 14:00. Сельхозпроизводители Кагульского района намерены разместить тракторы и оборудование на обочине трассы Кантемир — Кагул, у въезда в село Нижний Андруш (Андрушул-де-Жос). Организаторы подчеркивают, что движение транспорта полностью перекрывать не планируют, однако присутствие крупногабаритной техники на обочинах может замедлить трафик.

Помимо трех базовых требований, общих для всех аграриев страны, у производителей южного региона есть специфическое требование. Они настаивают на том, чтобы Кагульский район был официально признан неблагоприятной зоной, что позволит фермерам получать специальные экономические и налоговые преференции.

Причиной протеста стал климатический кризис: четыре года из последних пяти Кагульский район и другие южные регионы страдали от засухи.

«Власти не отреагировали адекватно на изменения климата в сельском хозяйстве. В результате пострадавшие аграрии остались без необходимой поддержки и столкнулись с глубоким кризисом неплатежеспособности. Многие хозяйства сейчас находятся в процессе банкротства», — отмечают аграрии в декларации .

Акция протеста в Кагуле станет частью более широкого недовольства в аграрном секторе Молдовы. В этот же день, 12 июня, на дороги выйдет спецтехника и на севере страны. В частности, члены ассоциации Forța Fermierilor из Фалештского района планируют разместить свои тракторы на трассе Скуляны — Фалешты.

Аграрии выдвинули властям три ключевых требования. Ввести, начиная с 2027 года, прямые выплаты за каждый гектар, занятый зерновыми и масличными культурами. Не допускать роста налогового бремени из-за планируемого повышения ставки НДС на сельхозпродукцию до 20%. Обеспечить 100-процентный возврат акциза на дизельное топливо, используемое для полевых работ, начиная уже с текущего, 2026 года.