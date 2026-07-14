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noi.md logonoi
14 Июля 2026, 18:51
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В Психиатрической клинической больнице начинаются работы по реабилитации корпусов

В корпусе № 3 и детском отделении Психиатрической клинической больницы будут проведены комплексные работы по повышению энергоэффективности.

В Психиатрической клинической больнице начинаются работы по реабилитации корпусов.
В Психиатрической клинической больнице начинаются работы по реабилитации корпусов.

Проект предусматривает теплоизоляцию зданий, замену окон и наружных дверей на современные энергоэффективные конструкции, а также полную модернизацию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, передает noi.md со ссылкой на radiomoldova.md

Кроме того, будут обновлены системы внутреннего и наружного освещения, а также установлена фотоэлектрическая система для выработки энергии из возобновляемых источников.

Ожидается, что благодаря реализации проекта учреждение значительно сократит потери энергии и эксплуатационные расходы, а пациенты и медицинский персонал получат более комфортные и безопасные условия пребывания и работы. 

Стоимость контракта на выполнение работ составляет около 10 миллионов евро.

Источник
noi.md logonoi
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