theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
stiri.md logostiri
2 Июля 2026, 16:48
99
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На улице Вероники Микле в Кишиневе начался ремонт: движение транспорта приостановят

В Кишиневе начались ремонтные работы на улице Вероники Микле на участке между улицами А. Пушкина и В. Пыркэлаб. В ближайшее время движение транспорта на этом отрезке будет приостановлено.

На улице Вероники Микле в Кишиневе начался ремонт: движение транспорта приостановят.
На улице Вероники Микле в Кишиневе начался ремонт: движение транспорта приостановят.

Как сообщили в примэрии Кишинева, работы предусматривают благоустройство тротуаров и прилегающих зеленых зон, передает stiri.md

По данным муниципальных властей, реконструкция будет проводиться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей и ограничения дорожного движения.

Водителей, проезжающих через этот район, призывают соблюдать временные дорожные знаки и требования Правил дорожного движения.

Работы выполняются в рамках проекта по реконструкции и модернизации прилегающих территорий улицы Вероники Микле. Проект предусматривает обустройство тротуаров, расширение зеленых зон, установку городской мебели и создание безопасного и комфортного общественного пространства для пешеходов.

Источник
stiri.md logostiri
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте