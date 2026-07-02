На улице Вероники Микле в Кишиневе начался ремонт: движение транспорта приостановят
В Кишиневе начались ремонтные работы на улице Вероники Микле на участке между улицами А. Пушкина и В. Пыркэлаб. В ближайшее время движение транспорта на этом отрезке будет приостановлено.
Как сообщили в примэрии Кишинева, работы предусматривают благоустройство тротуаров и прилегающих зеленых зон, передает stiri.md
По данным муниципальных властей, реконструкция будет проводиться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей и ограничения дорожного движения.
Водителей, проезжающих через этот район, призывают соблюдать временные дорожные знаки и требования Правил дорожного движения.
Работы выполняются в рамках проекта по реконструкции и модернизации прилегающих территорий улицы Вероники Микле. Проект предусматривает обустройство тротуаров, расширение зеленых зон, установку городской мебели и создание безопасного и комфортного общественного пространства для пешеходов.