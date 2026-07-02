На улице Вероники Микле в Кишиневе начался ремонт: движение транспорта приостановят

В Кишиневе начались ремонтные работы на улице Вероники Микле на участке между улицами А. Пушкина и В. Пыркэлаб. В ближайшее время движение транспорта на этом отрезке будет приостановлено.

На улице Вероники Микле в Кишиневе начался ремонт: движение транспорта приостановят.