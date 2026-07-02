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rupor.md logorupor
2 Июля 2026, 10:22
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В приюте для бездомных собак в Кишиневе приняли дополнительные меры из-за жары

Столичное муниципальное предприятие «Надзор и защита животных» сообщило, что в период аномальной жары принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности и благополучия собак, находящихся под его опекой.

В приюте для бездомных собак в Кишиневе приняли дополнительные меры из-за жары.
В приюте для бездомных собак в Кишиневе приняли дополнительные меры из-за жары.

Как отметили в учреждении, у всех животных постоянно есть доступ к свежей питьевой воде, которая регулярно пополняется и при необходимости заменяется. Места содержания оборудованы затененными участками, где собаки могут укрыться от прямых солнечных лучей, передает rupor.md

Кроме того, сотрудники предприятия постоянно следят за состоянием здоровья и поведением животных, чтобы своевременно выявить возможные признаки перегрева, теплового стресса или обезвоживания.

В учреждении также обратились к жителям столицы с призывом проявить заботу о бездомных животных в период сильной жары. Горожанам рекомендуют оставлять емкости с чистой водой в безопасных затененных местах. По словам специалистов, даже такой простой поступок может помочь животным легче перенести экстремально высокие температуры.

«Надзор и защита животных» подчеркивает, что забота о животных является общей ответственностью, а участие каждого человека помогает снизить риски, связанные с жаркой погодой, и сохранить здоровье бездомных собак.

Источник
rupor.md logorupor
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