В пригородах столицы начался масштабный ремонт главных улиц.

Главным объектом работ стал участок улицы Штефана чел Маре в коммуне Бубуечь (между улицами Тоадер Бубуйог и Грэдинарилор). Профильное предприятие ÎM Regia „Exdrupo” полностью заменит дорожное покрытие на площади 7 000 квадратных метров. Рабочие уже приступили к фрезерованию старого асфальтобетона, после чего уложат выравнивающий слой и слой износа. Данная улица является критически важной для коммуны: по ней проходят маршруты общественного транспорта и осуществляется доступ к местным социальным учреждениям, передает rupor.md

Параллельно дорожные службы работают на других участках:

Село Бык (коммуна Бубуечь): ведется ямочный ремонт и асфальтирование главной подъездной дороги населенного пункта.

Село Гратиешты: рабочие реконструируют улицу Приетенией, которая служит основным маршрутом для локального общественного транспорта.

Ликвидация повреждений, вызванных зимними заморозками и непогодой, ведется волнообразно по всему муниципальному округу. Дорожные бригады уже задействованы на главных улицах в следующих населенных пунктах:

Будешты, Колоница, Крузешты, Тогатин;

Вадул-луй-Водэ, Гратиешты, Гулбоака;

Кодру, Добружа, Бубуечь и Бык.

Водителей просят заранее планировать маршруты поездок в данные пригороды и следовать временным дорожным знакам.