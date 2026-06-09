theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 18:45
1 950
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В пригородах столицы начался масштабный ремонт главных улиц

Мэрия Кишинева запустила масштабную кампанию по восстановлению дорожной инфраструктуры в пригородах столицы. Муниципальные службы ликвидируют последствия зимних условий и обновляют ключевые транспортные артерии.

В пригородах столицы начался масштабный ремонт главных улиц.
В пригородах столицы начался масштабный ремонт главных улиц.

Главным объектом работ стал участок улицы Штефана чел Маре в коммуне Бубуечь (между улицами Тоадер Бубуйог и Грэдинарилор). Профильное предприятие ÎM Regia „Exdrupo” полностью заменит дорожное покрытие на площади 7 000 квадратных метров. Рабочие уже приступили к фрезерованию старого асфальтобетона, после чего уложат выравнивающий слой и слой износа. Данная улица является критически важной для коммуны: по ней проходят маршруты общественного транспорта и осуществляется доступ к местным социальным учреждениям, передает rupor.md

Параллельно дорожные службы работают на других участках:

  • Село Бык (коммуна Бубуечь): ведется ямочный ремонт и асфальтирование главной подъездной дороги населенного пункта.
  • Село Гратиешты: рабочие реконструируют улицу Приетенией, которая служит основным маршрутом для локального общественного транспорта.

Ликвидация повреждений, вызванных зимними заморозками и непогодой, ведется волнообразно по всему муниципальному округу. Дорожные бригады уже задействованы на главных улицах в следующих населенных пунктах:

  • Будешты, Колоница, Крузешты, Тогатин;
  • Вадул-луй-Водэ, Гратиешты, Гулбоака;
  • Кодру, Добружа, Бубуечь и Бык.

Водителей просят заранее планировать маршруты поездок в данные пригороды и следовать временным дорожным знакам.

В пригородах столицы начался масштабный ремонт главных улиц

В пригородах столицы начался масштабный ремонт главных улиц

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте