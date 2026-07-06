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ipn
6 Июля 2026, 14:34
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На транспортной развязке на Измаильской строится новый пешеходный подземный переход

На данном этапе на этом участке строится новый пешеходный подземный переход, а также тротуары и ступени для пешеходов с целью повышения безопасности и комфорта участников дорожного движения.

На транспортной развязке Измаил строится новый пешеходный подземный переход.
На транспортной развязке Измаил строится новый пешеходный подземный переход.

По данным мэрии Кишинёва, вся транспортная развязка оборудована интеллектуальными светофорами, которые будут работать в рамках современной системы управления дорожным движением, передает ipn.md

При этом муниципалитет уточняет, что работы являются частью проекта реорганизации дорожного движения, который предусматривает модернизацию нескольких перекрёстков и создание интеллектуального транспортного коридора. Он соединит район аэропорта с Северным железнодорожным вокзалом, а затем продолжится в сторону транспортной артерии Каля Орхеюлуй.

Проект касается нескольких важных перекрёстков, в том числе улицы Измаильской и бульвара Димитрия Кантемира, бульваров Гагарина, Константина Негруцци и Дечебала, улицы Албишоара, шоссе Мунчешть, бульвара Дачия и улицы Бэчойи Ной и других. Муниципальные власти уточняют, что проект направлен на оптимизацию дорожного движения, сокращение времени в пути и повышение безопасности дорожного движения.

Источник
ipn
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