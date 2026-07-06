На транспортной развязке на Измаильской строится новый пешеходный подземный переход

На данном этапе на этом участке строится новый пешеходный подземный переход, а также тротуары и ступени для пешеходов с целью повышения безопасности и комфорта участников дорожного движения.

По данным мэрии Кишинёва, вся транспортная развязка оборудована интеллектуальными светофорами, которые будут работать в рамках современной системы управления дорожным движением, передает ipn.md

При этом муниципалитет уточняет, что работы являются частью проекта реорганизации дорожного движения, который предусматривает модернизацию нескольких перекрёстков и создание интеллектуального транспортного коридора. Он соединит район аэропорта с Северным железнодорожным вокзалом, а затем продолжится в сторону транспортной артерии Каля Орхеюлуй.

Проект касается нескольких важных перекрёстков, в том числе улицы Измаильской и бульвара Димитрия Кантемира, бульваров Гагарина, Константина Негруцци и Дечебала, улицы Албишоара, шоссе Мунчешть, бульвара Дачия и улицы Бэчойи Ной и других. Муниципальные власти уточняют, что проект направлен на оптимизацию дорожного движения, сокращение времени в пути и повышение безопасности дорожного движения.