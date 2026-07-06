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rupor.md logorupor
6 Июля 2026, 19:30
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Улицу Флорилор на Рышкановке капитально отремонтируют к началу осени

На этой неделе в столичном секторе Рышкановка стартует масштабная реконструкция улицы Флорилор. Как сообщил генеральный мэр Ион Чебан, это первый капитальный ремонт данной дороги с момента её строительства.

Улицу Флорилор на Рышкановке капитально отремонтируют к началу осени.
Улицу Флорилор на Рышкановке капитально отремонтируют к началу осени.

Ранее городские службы уже обновили здесь пешеходные зоны и провели новое уличное освещение. Теперь дорожникам предстоит полностью заменить дорожное покрытие. Чтобы минимизировать неудобства для водителей и пешеходов, ремонт разделят на отдельные участки. По словам мэра, работы планируется вести в ускоренном темпе, чтобы полностью завершить объект до начала осени, передает rupor.md

В ходе рабочего выезда руководства города на место также обсуждалось комплексное благоустройство прилегающей территории. Помимо ремонта проезжей части, профильные службы займутся обновлением аллей и зеленых зон. Особое внимание уделят безопасности: специалисты претуры сектора Рышкановка и профильные директора оценят состояние высаженных деревьев и проведут работы по их укреплению, чтобы исключить риски обрушения ветвей при сильном ветре.

Поскольку улица Флорилор является важнейшей транспортной артерией как для жителей Рышкановки, так и для пригородов, Ион Чебан поручил претору сектора запустить четкую информационную кампанию для населения. Схемы объезда общественного и личного транспорта должны быть детально проработаны и донесены до граждан до начала основных работ.

Качество выполнения ремонта будет находиться под строгим контролем. За каждым крупным этапом проекта закрепят ответственных лиц из числа вице-мэров и руководителей секторов, которые будут лично подписывать акты надзора за ходом модернизации.

Источник
rupor.md logorupor
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