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zdg.md logozdg
18 Июня 2026, 20:27
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Приднестровье обяжут создавать запасы газа на зиму

Организация, ответственная за газоснабжение приднестровского региона, будет обязана постепенно формировать и поддерживать запасы газа.

Приднестровье обяжут создавать запасы газа на зиму.
Приднестровье обяжут создавать запасы газа на зиму.

Законопроект, предусматривающий это, был принят парламентом в первом чтении, говорится в пресс-релизе, опубликованном законодательным органом, передает zdg.md

Согласно документу, запасы должны покрывать не менее 15% среднегодового потребления природного газа конечными потребителями в приднестровском регионе, рассчитанного на основе данных за последние 5 лет.

При определении этого потребления будут учитываться только объемы, используемые для собственных нужд потребителей региона, без учета газа, используемого для производства электроэнергии, поставляемой за пределы региона. Запасы должны быть созданы постепенно до 1 ноября в соответствии с графиком, установленным НАРЭ.

Кроме того, в документе предусмотрено, что в период отопительного сезона организация, ответственная за снабжение приднестровского региона природным газом, будет представлять отчеты в Министерство энергетики и Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) об объемах сформированных запасов. Проект также определяет порядок постепенного использования запасов газа в период с 1 ноября по 31 марта, с возможностью превышения месячных лимитов только в обоснованных случаях и с одобрения компетентных органов.

Ранее НАРЭ продлило до 31 декабря 2026 года полномочия АО Moldovagaz в качестве организации, ответственной за снабжение приднестровского региона природным газом, с целью обеспечения непрерывности поставок и укрепления энергетической безопасности в регионе.

Согласно пресс-релизу, после принятия законодательные изменения вступят в силу с даты публикации в «Официальном мониторе», что позволит своевременно сформировать запасы природного газа для подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Источник
zdg.md logozdg
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